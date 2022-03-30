İzmir Otogarı'nda asayiş denetimi: 3 aranan şüpheli yakalandı - Haberler

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İzmir Otogarı'nda asayiş denetimi: 3 aranan şüpheli yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İzmir Otogarı'nda asayiş denetimi: 3 aranan şüpheli yakalandı

İzmir'de polis ekipleri tarafından İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde gerçekleştirilen denetimlerde hakkında aranma kaydı bulunan 3 şüpheli yakalandı.

İZMİR (İHA) - İzmir'de polis ekipleri tarafından İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde gerçekleştirilen denetimlerde hakkında aranma kaydı bulunan 3 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde uygulama gerçekleştirdi. Gelen yolcu, giden yolcu, peronlar ve araçlarda yapılan denetimlerde 18 araç ve 485 kişi kontrol edildi. Denetimlerde aranma kaydı bulunan 3 şüpheli yakalandı. - İZMİR

İzmir Otogarı'nda asayiş denetimi: 3 aranan şüpheli yakalandı

İzmir Otogarı'nda asayiş denetimi: 3 aranan şüpheli yakalandı

İzmir Otogarı'nda asayiş denetimi: 3 aranan şüpheli yakalandı

İzmir Otogarı'nda asayiş denetimi: 3 aranan şüpheli yakalandı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Polis, İzmir, 3. Sayfa, Haberler

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