İzmir Otogarı'nda asayiş denetimi: 3 aranan şüpheli yakalandı

İZMİR (İHA) - İzmir'de polis ekipleri tarafından İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde gerçekleştirilen denetimlerde hakkında aranma kaydı bulunan 3 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde uygulama gerçekleştirdi. Gelen yolcu, giden yolcu, peronlar ve araçlarda yapılan denetimlerde 18 araç ve 485 kişi kontrol edildi. Denetimlerde aranma kaydı bulunan 3 şüpheli yakalandı. - İZMİR