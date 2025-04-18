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İzmir Merkezli FETÖ Operasyonunda 10 Şüpheli Gözaltına Alındı

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FETÖ'nün sözde askeri yapılanmasıyla bağlantılı olarak İzmir merkezli 5 ilde gerçekleştirilen operasyonda 10 şüpheli, terörle mücadele kapsamında gözaltına alındı. Şüphelilerin askeri okullardan ilişiği kesilmiş ve örgütün 'askeri Mahrem Yapılanma' içinde faaliyet gösterdiği belirtildi.

Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) sözde askeri yapılanması içerisinde faaliyet gösteren şüphelilerin yakalanmasına yönelik İzmir merkezli 5 ilde gerçekleştirilen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; örgütün 'askeri Mahrem Yapılanma' içerisinde faaliyet yürüttükleri değerlendirilen, ifade ve teşhislerde adı geçen, ankesörlü/kontörlü' sabit hatlardan arandıkları tespit edilen ve Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan askeri okullardan ilişiği kesilen 10 şüpheliyi yakalamak için operasyon gerçekleştirildi.

18 Nisan günü İzmir merkezli Ankara, İstanbul, Kocaeli ve Antalya'daki gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonda 10 şüpheli de gözaltına alındı.

Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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