İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı

İzmir merkezli 4 ilde FETÖ şüphelilerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY Silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; daha önceki soruşturmalarda isimleri geçen, haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde beyan bulunan, KHK ile kapatılan kurumda SGK kaydı olan, ardışık aranma, örgütsel irtibat (HTS) kaydı, Bylock yazışma içeriklerinde adı geçen ve Banka Asya artan kaydı bulunan 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Adresleri belirlenen şüphelilere yönelik bu sabah saatlerinde İzmir merkezli Erzurum, Denizli ve Kars'ta gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda şüpheliler gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor. - İZMİR