DEM Parti'den 'suikast' açıklaması: Sırrı Süreyya Önder'in aracında düzenek bulundu

DEM Parti'den "suikast" açıklaması: Aracında düzenek bulundu
Savaş büyüyor! Pakistan 12 Harop SİHA'sını vurdu

Dünya nefessiz izliyor! Önlerini çıkanı vurup tek tek indirdiler
Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli! DMM gerekçesini açıkladı

Hesabı neden kapatıldı? İşte kararın gerekçesi olan paylaşım
Boydak Holding bünyesindeki mobilya devlerinden Bellona satıldı

Türkiye'nin mobilya devi satıldı! Alanlar da yabancı değil

İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı

İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik başlattığı operasyonda, daha önceki soruşturmalarda bağlantıları tespit edilen toplam 10 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, İzmir'in yanı sıra Erzurum, Denizli ve Kars'ta eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

İzmir merkezli 4 ilde FETÖ şüphelilerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY Silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; daha önceki soruşturmalarda isimleri geçen, haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde beyan bulunan, KHK ile kapatılan kurumda SGK kaydı olan, ardışık aranma, örgütsel irtibat (HTS) kaydı, Bylock yazışma içeriklerinde adı geçen ve Banka Asya artan kaydı bulunan 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Adresleri belirlenen şüphelilere yönelik bu sabah saatlerinde İzmir merkezli Erzurum, Denizli ve Kars'ta gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda şüpheliler gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Müzik kursunda büyük rezillik! 'Tadım oyunu' adı altında cinsel istismar iddiası

Kursta büyük rezillik! 'Tadım oyunu' adı altında cinsel istismar
Türk milyarder 'Komşu'da tıka basa yedi içti, gelen hesaba şaşırdı

Türk milyarder 'Komşu'da tıka basa yedi içti, gelen hesaba şaşırdı
Pakistan Başbakanı Şerif, Erdoğan ile yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı

Savaşın göbeğindeki başbakan Erdoğan ile yaptığı görüşmeyi anlattı
Tam 15 futbolcu Galatasaray'a geri dönüyor

Tam 15 futbolcu Galatasaray'a geri dönüyor
Kosmos 482 düşüşe geçti! Riskli ülkeler arasında Türkiye de var

Türkiye risk altında! Kosmos 482 dev bir ateş topu olarak düşüşe geçti
Asya'daki savaşta yeni safhaya geçildi! Pakistan karadan vurmaya başladı

Asya'daki savaşta yeni safhaya geçildi! Kara harekatı başladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.