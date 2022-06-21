İzmir merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu: 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı - Haberler

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İzmir merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu: 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
İzmir merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu: 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) sözde 'TSK yapılanması'na yönelik soruşturma çerçevesinde İzmir merkezli 16 ilde 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) sözde 'TSK yapılanması'na yönelik soruşturma çerçevesinde İzmir merkezli 16 ilde 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgütün 'Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasında yer alan ve ankesörlü/sabit hatlardan ya da büfelerde kurulu kontörlü telefonlardan iletişim kurduğu tespit edilen; 23'ü Kara Kuvvetleri, 1'i Deniz Kuvvetleri, 5'i Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ve 2'si Jandarma Genel Komutanlığı'ndan olmak üzere 27'si muvazzaf 31 asker, 16'sı darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi toplamda 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin gözaltına alınması için İzmir merkezli 16 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin 1'i Albay, 28'i Astsubay, 2'si Uzman Çavuş rütbesinde olduğu öğrenildi. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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