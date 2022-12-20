Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu: 30 gözaltı kararı

3. Sayfa Haberleri

İzmir merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu: 30 gözaltı kararı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvveleri (TSK) yapılanmasının sözde asker ve sivil unsurlarına yönelik soruşturmada, haklarında gözaltı kararı verilen 30 şüpheliyi yakalamak için İzmir merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvveleri (TSK) yapılanmasının sözde asker ve sivil unsurlarına yönelik soruşturmada, haklarında gözaltı kararı verilen 30 şüpheliyi yakalamak için İzmir merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasının sözde asker ve sivil unsurlarına yönelik başlatılan soruşturmada, örgütsel irtibat tarzına uygun olarak ankesörlü/kontörlü sabit hat irtibatı olmak üzere, örgüt mensubiyetlerine dair itirafçı ifadesi, askeri okul mülakatlarında örgütsel kodlama tespiti de bulunan 4'ü Üsteğmen, 11'i Astsubay, 1'i Uzman Çavuş rütbesinde; 5'i Kara Kuvvetleri, 4'ü Hava Kuvvetleri, 1'i Sahil Güvenlik Komutanlıklarına ve 6'sı Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup 10'u muvazzaf 16 asker şahıs ile 14'ü darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, gece saatlerinde İzmir merkezli 12 ilde şüphelileri yakalamak için eş zamanlı operasyon başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İzmir TSK 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title