İzmir Menderes'teki Yangın Kontrol Altına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Orman Genel Müdürlüğü, İzmir'in Menderes ilçesinde orman dışı alanda başlayan yangının kontrol altına alındığını duyurdu. Çanakkale Gelibolu'daki yangına müdahale ise sürüyor.

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), İzmir'in Menderes ilçesinde orman dışı alanda başlayan yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

Orman Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İzmir Menderes'te orman dışı alanda başlayan yangını kontrol altına aldık. Çanakkale Gelibolu'da devam eden yangına ise havadan ve karadan müdahalemiz devam ediyor" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Özlem Çerçioğlu'na soğuk duş! Konser alanındaki sandalyeler boş kaldı

AK Parti'ye geçen Çerçioğlu'na soğuk duş! Sandalyeler boş kaldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ülke kan gölü! Saldırılarda 12'si polis 17 kişi öldü, 41 kişi yaralandı

Ülke kan gölü! Polis helikopteri İHA ile vuruldu, askeri üs bombalandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.