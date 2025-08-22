İzmir Menderes'teki Yangın Kontrol Altına Alındı

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), İzmir'in Menderes ilçesinde orman dışı alanda başlayan yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

Orman Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İzmir Menderes'te orman dışı alanda başlayan yangını kontrol altına aldık. Çanakkale Gelibolu'da devam eden yangına ise havadan ve karadan müdahalemiz devam ediyor" ifadelerine yer verildi. - ANKARA