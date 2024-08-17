İzmir Menderes'te yeni bir orman yangını çıktı
İzmir'in Menderes ilçesi Şaşal Mahallesi'nde yeni bir orman yangını çıktı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına havadan ve karadan müdahale ediyor. Aynı zamanda Karşıyaka Yamanlar Dağı'ndaki orman yangını da devam ediyor.
İzmir Menderes'te orman yangını çıktı
İZMİR - İzmir'in Menderes ilçesi Şaşal Mahallesi'nde yeni bir orman yangını çıktı.
Menderes'te çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına havadan ve karadan müdahaleye başladı. Öte yandan, Karşıyaka Yamanlar Dağı'ndaki orman yangını devam ediyor.