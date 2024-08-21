İzmir Menderes'te Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale Ediliyor

İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Menderes ilçesi Deli Ömerli Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen sebepten dolayı ormanlık alanda çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı; 3 uçak, 8 helikopter, 29 arazöz, 10 su ikmal, 5 dozer ve 5 yer ekibi görevlendirildi. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesinin sürdüğü öğrenildi. - İZMİR