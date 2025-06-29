İzmir Menderes'te Orman Yangını: Hava Kuvvetlerinden Destek

İzmir Menderes'te Orman Yangını: Hava Kuvvetlerinden Destek
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İzmir'in Menderes ilçesinde başlayan orman yangınına, 18 uçak, 10 helikopter ve 40 arazöz ile müdahale ediliyor. Ekipler, olumsuz hava koşullarına rağmen yangını kontrol altına almak için var gücüyle çalışıyor.

İzmir'in Menderes ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına, yapılan takviyeler sonrası 18 uçak, 10 helikopter, 40 arazözle müdahale sürüyor.

Menderes'in Kuyucak Mahallesi ile Seferihisar Orhanlı Mahallesi arasındaki ormanlık bölgede bugün saat 13.00 sıralarında başlayan orman yangını devam ediyor. Bölgede etkili olan fırtına, alevlere müdahaleyi zorlaştırıyor. Bu arada, tedbiren bölgedeki bazı yollar geçici olarak ulaşıma kapatıldı.

Yangınının biran önce kontrol altına alınabilmesi için söndürme ekiplerine takviyeler yapıldı. Yangına, Orman Genel Müdürlüğüne ait 18 uçak, 10 helikopter, 40 araöz, 10 su ikmal, 4 dozer ile müdahalenin sürdüğü, ayrıca sahada 112 Acil Sağlık, İtafiye, Emniyet ve Jandarma'dan olmak üzere 687 personelin görev aldığı bildirildi.

İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, yangınla ilgili sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Olumsuz hava şartları ve bölgede etkili olan fırtına nedeniyle helikopterlerin kimi zaman tedbiren devre dışı bırakıldığını ifade eden Vali Elban, "Tüm kurumlarımızın üstün gayreti ve koordinasyonuyla, yangınların en kısa sürede kontrol altına alınması amacıyla çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Bu zorlu süreçte en büyük tesellimiz, herhangi bir can kaybı yaşanmamış olmasıdır. Yangından etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, vatandaşlarımızı özellikle bu sıcak ve rüzgarlı günlerde orman yangınları konusunda azami dikkat ve hassasiyet göstermeye davet ediyorum." dedi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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