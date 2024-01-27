İzmir Menderes'te 5.1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, İzmir Menderes'te saat 08.19'da meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem sonrası herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. AFAD ekipleri saha tarama çalışmalarına devam etmektedir.
AFAD: " Ege Denizi'nde, İzmir ilimizin Menderes ilçesi açıklarında saat 08.19'da meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmekte olup ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." - ANKARA