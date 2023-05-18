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İzmir Körfezi'nde midye operasyonu

İzmir Körfezi'nde midye operasyonu

3. Sayfa Haberleri

İzmir Körfezi'nde yasa dışı midye avcılığı yaparken Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine suçüstü yakalanan 3 şahıs hakkında idari para cezası uygulandı.

İzmir Körfezi'nde yasa dışı midye avcılığı yaparken Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine suçüstü yakalanan 3 şahıs hakkında idari para cezası uygulandı.

Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ekipleri, 18 Mayıs günü İzmir Körfezi'nde yasa dışı kara ve kıllı midye avcılığı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, kaçak yollarla denizden midye çıkaran İ.D., S.Ü. ve A.E.'yi suçüstü yakaladı. Körfeze dalarak midye toplayan şahıslara yönelik yapılan operasyonda 50 çuval içerisinde toplam bin 500 kilogram midye ele geçirildi.

Öte yandan, yapılan operasyonda şahıslarla birlikte 2 adet dalış kıyafeti, 1 adet dalış tüpü, 1 adet regülatör, 3 adet elek ve 1 adet kürek ekipler tarafından ele geçirilirken, 3 şahsa toplam 20 bin 194 TL para cezası uygulandı. - İZMİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sahil Güvenlik Komutanlığı İzmir 3. Sayfa Haberler

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