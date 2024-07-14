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İzmir Konak'ta yağış sırasında elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüyle ilgili soruşturmada 14 kişi gözaltına alındı

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İzmir Konak'ta yaşanan elektrik akımı kazasında hayatını kaybeden 2 kişiyle ilgili soruşturma devam ediyor. Şu ana kadar 14 kişi gözaltına alınırken, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İzmir Konak'ta yağış sırasında elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüyle ilgili soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 29 kişiden şu ana kadar 14'ü gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar emniyete getirilirken, 15 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İzmir Olaylar Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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