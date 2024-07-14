İzmir Konak'ta yağış sırasında elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüyle ilgili soruşturmada 14 kişi gözaltına alındı
İzmir Konak'ta yaşanan elektrik akımı kazasında hayatını kaybeden 2 kişiyle ilgili soruşturma devam ediyor. Şu ana kadar 14 kişi gözaltına alınırken, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
İzmir Konak'ta yağış sırasında elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüyle ilgili soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 29 kişiden şu ana kadar 14'ü gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar emniyete getirilirken, 15 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - İZMİR