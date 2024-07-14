İzmir Konak'ta yağış sırasında elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüyle ilgili soruşturmada 14 kişi gözaltına alındı

İzmir Konak'ta yağış sırasında elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüyle ilgili soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 29 kişiden şu ana kadar 14'ü gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar emniyete getirilirken, 15 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - İZMİR