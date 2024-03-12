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İzmir Konak'ta Motosiklet Sürücüsünün Tek Tekerle Ölüm Oyunu Kazası

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İzmir Konak ilçesinde bir motosiklet sürücüsü, tek teker üzerinde ilerlerken kaza yaptı. Kaza anları bir takside bulunan yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sürücü, düşmenin etkisiyle yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

İzmir Konak'ta, motosiklet sürücüsünün tek tekerle ölüm oyunu kazayla sonuçtu. Sürücünün tek teker üzerinde ilerlediği ve kaza yaptığı anlar aynı istikamete gitmekte olan bir takside bulunan yolcu tarafından anbean cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Kaza, bugün, Konak ilçesi Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda meydana geldi. Konak ilçesinden Göztepe istikametine gitmekte olan motosiklet sürücüsü, bir süre sonra motosikletinin önünü kaldırarak tek teker üstünde ilerlemeye başladı. Trafikte bulunan diğer sürücüleri de tehlikeye atan sürücü, kimseye aldırış etmeden tehlikeli hareketlerine devam ederken, o anlar ise aynı istikamete gitmekten olan bir taksi içerisindeki yolcu tarafından anbean cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Tek tekerle ölüm oyunu böyle bitti

Yine yolcunun kayıtta olduğu esnada Konak Alt Geçidi'nde tek teker üstünde ilerleyen motosiklet sürücüsü, bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti ve motosiklet devrildi. Anbean cep telefonu kamerasına yansıyan kazanın ardından, motosikletle birlikte metrelerce sürüklenen sürücünün yardımına yine diğer motosikletli arkadaşları koştu. Düşmenin etkisiyle yaralanan sürücü, arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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