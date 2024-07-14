İzmir Konak'ta çıkan yangında iki iş yeri kullanılamaz hale geldi

İzmir'in Konak ilçesinde iş yerinde çıkan ve yan depoya sıçrayan yangında iki iş yeri kullanılamaz hale geldi. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Yangın saat 00.45 sıralarında Halkapınar Mahallesi 1203 Sokak'ta Gıda Çarşısı'nda bulunan bir ambalaj dükkanında çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenden çıkan alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Alevler iş yerinin yanındaki bir ayçiçek yağı deposuna da sıçrarken itfaiye ekipleri yangına hemen müdahale etti. Alevler yaklaşık 2 saatlik müdahale sonucu büyük ölçüde kontrol altına alınırken, yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Her iki iş yerinin de büyük maddi hasar aldığı yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı. - İZMİR