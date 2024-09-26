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İzmir Kemalpaşa'da Orman Yangınına Havan ve Karadan Müdahele

İzmir Kemalpaşa'da Orman Yangınına Havan ve Karadan Müdahele
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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde çıkan orman yangınına 4 uçak, 2 helikopter ve çok sayıda arazözle müdahale ediliyor. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangın, saat 12.33 sıralarında Kemalpaşa ilçesi Yenikurudere Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen sebepten dolayı ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı; 4 uçak, 2 helikopter, 22 arazöz, 5 su ikmal, 3 dozer ve 4 yer ekibi sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesinin havadan ve karadan sürdüğü belirtildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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