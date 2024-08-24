İzmir Kemalpaşa'da Orman Yangını
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bulunan ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. İlk müdahale saat 14.05'te yapıldı ve yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bulunan ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Yangın, Kemalpaşa ilçesi Armutlu Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda saat 13.51'de çıktı. Orman yangınına ilk müdahale 14.05'te yapılırken, alevlere İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 uçak, 4 helikopter, 17 arazöz, 3 su ikmal, 2 dozer ve 1 yer ekibi ile müdahale başladı.
Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. - İZMİR