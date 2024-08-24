Üye Girişi
Haberler

İzmir Kemalpaşa'da Orman Yangını

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bulunan ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. İlk müdahale saat 14.05'te yapıldı ve yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bulunan ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangın, Kemalpaşa ilçesi Armutlu Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda saat 13.51'de çıktı. Orman yangınına ilk müdahale 14.05'te yapılırken, alevlere İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 uçak, 4 helikopter, 17 arazöz, 3 su ikmal, 2 dozer ve 1 yer ekibi ile müdahale başladı.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Orman Yangını Kemalpaşa 3-sayfa Dünya izmir Hava Durumu Doğal Afetler 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
25 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 25-26 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları! 25-26 Ağustos günlük burç yorumu... Roblox ne zaman açılacak? 25 Ağustos Pazar Roblox açılır mı? Roblox neden engellendi? Roblox ile ilgili son gelişmeler... Narin bulundu mu? Narin Güran nerede? 24 Ağustos son dakika gelişmeleri... Justin ve Hailey Bieber çiftinin bebeği doğdu mu? Hailey Bieber ne zaman doğurdu? Trabzonspor- Kayserispor maçı neden yok? Trabzonspor- Kayserispor maçı ertelendi mi? Sivasspor- Eyüpspor maçı ne zaman? Sivasspor- Eyüpspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray'ın maçı neden yok? Bu hafta Galatasaray maçı yok mu? Galatasaray- Gaziantep maçı ne zaman? 24 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları! 24 Ağustos günlük burç yorumu... HAMSTER KOMBAT 24 AĞUSTOS GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO KARTLARI | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? SON DAKİKA DEPREM: 24 Ağustos Deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? Az önce deprem mi oldu? Son depremler! BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 24 Ağustos Cumartesi günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 24 AĞUSTOS TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Roblox ne zaman açılacak? 24 Ağustos Cumartesi Roblox açılır mı? Roblox neden engellendi? Roblox ile ilgili son gelişmeler... Somer Şef kime kaşık attı? 24 Ağustos Cumartesi MasterChef kim kaşık aldı, Somer Şef kaşık attı mı? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 24 Ağustos Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? 24 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 24 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 24 Ağustos 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 24 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 24 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Mehmet Şimşek kimdir? Mehmet Şimşek kaç yaşında, nereli? Mehmet Şimşek hayatı ve biyografisi!
title