İzmir Kemalpaşa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Ekipler, soğutma çalışmalarına devam ediyor.
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Ekipler, soğutma çalışmalarına devam ediyor.
Yangın, saat 13.51'de ilçeye bağlı Armutlu Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. İhbar üzerine adrese İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı; 3 uçak, 4 helikopter, 17 arazöz, 3 su ikmal, 2 dozer ve 1 yer ekibi bölgeye sevk edildi. Alevler ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - İZMİR