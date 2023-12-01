İzmir Karşıyaka'da Uyuşturucu Tacirleri Yakalandı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 2 uyuşturucu taciri kıskıvrak yakalandı. Şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise birçok silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalarda 2 uyuşturucu taciri kıskıvrak yakalandı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, Motosikletli Polis Timleri Yunuslar, elektrikli motosiklet sürücüsü V. Ç.'yi durumundan şüphelenerek durdurdu. Yapılan aramalarda şüphelinin üzerinden bir miktar kokain maddesi çıktı. Bunun üzerine Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları saha ve istihbari çalışmalar sonucunda V.Ç., ile bağlantısı olan E.A. isimli şahsı kıskıvrak yakaladı. Şüphelilere ait ev ve iş yeri aramasında; 1 ruhsatsız tabanca, şarjör ve fişek, 2 av tüfeği ve 4 kartuş ile hassas terazi ele geçirildi.

Uyuşturucu madde imal ve ticaretinden haklarında işlem başlatılan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - İZMİR