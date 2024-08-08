İzmir Karşıyaka'da Şüphelilerin Gasp Anı Güvenlik Kamerasına Yansıdı
Karşıyaka'da bir kişiyi darp ederek cep telefonu ve kredi kartlarını gasp eden 3 şüphelinin marketten alışveriş yaparken güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Yakalanan şüpheliler tutuklandı.
İzmir Karşıyaka'da, darp ettikleri kişinin cep telefonunu ve kredi kartlarını gasp eden şüphelilerin marketten alışveriş yaptıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Yakalanan 3 şüpheli, tutuklandı.
Olay, 7 Temmuz saat 01.10 sıralarında Karşıyaka Cemal Gürsel Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, A.A.'yı önce darp ederek zorla telefonunu ve kredi kartlarını alıp daha sonra da kredi kartlarıyla 3 bin 500 TL civarında market alışverişi yapan 3 şüpheli, marketin güvenlik kamerasıyla anbean kayda alındı.
5 noktada 20 saatlik kamera kaydı incelenerek yakalandılar
İş yerindeki görüntülerin yanı sıra 5 ayrı noktada 20 saatlik kamera görüntülerini inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Şahıslar yapılan çalışmalar sonucunda, 6 Ağustos günü gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla Torbalı ilçesindeki adreslerinde kıskıvrak yakalandı. Operasyonda mağdura ait telefon ele geçirilirken, gözaltına alınan A.K., M.S.S., ve E.Ç., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - İZMİR