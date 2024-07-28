İzmir Karabağlar'da Orman Yangınına Müdahale Ediliyor
İzmir'in Karabağlar ilçesinde meydana gelen orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
İzmir'in Karabağlar ilçesinde meydana gelen orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Yangın, saat 17.18 sıralarında Kavacık Mahallesi'nde meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 4 helikopter, 35 arazöz, 8 su ikmal aracı, 3 dozer ve 4 yer ekibi sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesinin sürdüğü öğrenildi. - İZMİR