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İzmir jandarması 32 göçmen ve 1 insan kaçakçısı yakaladı

İzmir jandarması 32 göçmen ve 1 insan kaçakçısı yakaladı

3. Sayfa Haberleri

İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 32 düzensiz göçmenle birlikte 1 de insan kaçakçısı yakaladı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 32 düzensiz göçmenle birlikte 1 de insan kaçakçısı yakaladı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 6 Nisan 2023 tarihinde İzmir'in Karaburun ilçesi Mordoğan Mahallesinde yaptıkları yol kontrol faaliyetinde 32 düzensiz göçmen yakaladı. 22 Yemen, 7 Eritre, 1 Somali, 1 Gambiya ve 1 Çad uyruklu göçmenler adli ve idari işlemlerin ardından, Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

Olayla ilgili yapılan araştırmada ise olayın organizatörü olduğu değerlendirilen 1 şüpheli yakalanıp gözaltına alınırken, 1 araca da el konuldu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karaburun Jandarma İzmir 3. Sayfa Haberler

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