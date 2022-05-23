İzmir'in iki ilçesindeki orman yangını da kontrol altına alındı - Haberler

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İzmir'in iki ilçesindeki orman yangını da kontrol altına alındı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İzmir'in iki ilçesindeki orman yangını da kontrol altına alındı

İzmir'in Karaburun ve Dikili ilçelerinde makilik ve ormanlık iki alanda çıkan yangınlar, havadan ve karadan gerçekleştirilen yaklaşık 3 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

İzmir'in Karaburun ve Dikili ilçelerinde makilik ve ormanlık iki alanda çıkan yangınlar, havadan ve karadan gerçekleştirilen yaklaşık 3 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Her iki bölgede de soğutma çalışmalarına geçildiği öğrenildi.

Gaziemir Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı Karaburun Orman İşletme Şefliği mıntıkası Gerence Körfezi civarında saat 15.30 sıralarında makilik alandan yangın ihbarı geldi. İhbar üzerine bölgeye 8 arazöz, 5 ilk müdahale aracı, 3 su tankeri, 1 dozer ve 1 helikopter sevk edildi.

Öte yandan aynı saatlerde, Bergama Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı Dikili Orman İşletme Şefliği mıntıkası baraj mevkiinde de orman yangını ihbarı yapıldı. Bölgeye 2 helikopterin yanı sıra 10 arazöz ile 4 su tankeri sevk edildi.

Her iki bölgede de rüzgarın yoğun olması sonucu ekipler müdahale etmekte güçlük çekerken, havadan ve karadan büyük bir çaba ile gerçekleştirilen çalışmaların ardından her iki noktadaki yangın yaklaşık 3 saat içerisinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgelerde soğutma çalışmalarına geçildiği öğrenildi. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Orman İşletme Müdürlüğü, Karaburun, Dikili, İzmir, 3. Sayfa, Haberler

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