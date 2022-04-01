Çeşme'de otluk alandaki yangına ekipler müdahale ediyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çeşme'de otluk alandaki yangına ekipler müdahale ediyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

İzmir'in Çeşme ilçesinde, otluk alanda yangın çıktı, çok sayıda ekip yangına müdahale ediyor.

İzmir'in Çeşme ilçesinde, otluk alanda yangın çıktı, çok sayıda ekip yangına müdahale ediyor.

Edinilen bilgiye göre, yangın, Çeşme ilçesi Ciftlikköy-Altınkum arasındaki otluk alanda çıktı. Yangının başlamasıyla birlikte bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 arazöz, 1 su tankeri, 1 dozer sevk edildi. Yangın nedeniyle, itfaiye ekipleri de bölgeye sevk edildi.

"Maalesef havaların ısınmasıyla yangın sezonu açıldı"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yangına ekiplerin müdahalesinin devam ettiğini ifade ederek, "Ekiplerimiz Çeşme Çiftlikköy'de çıkan yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. Maalesef havaların ısınmasıyla yangın sezonu açıldı. Fırtına nedeniyle açık alanda ateş yakmamanızı önemle rica ediyorum" dedi. - İZMİR

Çeşme'de otluk alandaki yangına ekipler müdahale ediyor

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title