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İzmir'in Bornova ilçesinde sanayi sitesinde bulunan bir oto yedek parçacıda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

İzmir'in Bornova ilçesinde sanayi sitesinde bulunan bir oto yedek parçacıda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

3. Sayfa Haberleri

İzmir'in Bornova ilçesinde sanayi sitesinde bulunan bir oto yedek parçacıda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

İzmir'in Bornova ilçesinde sanayi sitesinde bulunan bir oto yedek parçacıda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanlar şehrin farklı noktalarından görülürken, itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor. - İZMİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye İzmir 3. Sayfa Haberler

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