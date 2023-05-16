İzmir'in Bornova ilçesinde sanayi sitesinde bulunan bir oto yedek parçacıda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

İzmir'in Bornova ilçesinde sanayi sitesinde bulunan bir oto yedek parçacıda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.