İzmir'in Bornova ilçesinde sanayi sitesinde bulunan bir oto yedek parçacıda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.
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İzmir'in Bornova ilçesinde sanayi sitesinde bulunan bir oto yedek parçacıda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.
İzmir'in Bornova ilçesinde sanayi sitesinde bulunan bir oto yedek parçacıda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanlar şehrin farklı noktalarından görülürken, itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor. - İZMİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa