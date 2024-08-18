İzmir'in 3 ilçesi yanıyor: Günün ilk ışıklarıyla müdahale başladı
İzmir'in Karşıyaka, Menderes, Urla ilçelerinde devam eden orman yangınlarına, günün ilk ışıklarıyla havadan müdahale tekrar başladı. Yerleşim yerlerine sıçrayan, 16 evin ve çok sayıda iş yerinin yandığı Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı'ndaki yangın ise 3 gündür devam ediyor.
İzmir'in 3 ilçesi yanıyor: Günün ilk ışıklarıyla müdahale başladı
İZMİR - İzmir'in Karşıyaka, Menderes, Urla ilçelerinde devam eden orman yangınlarına, günün ilk ışıklarıyla havadan müdahale tekrar başladı.
Yerleşim yerlerine sıçrayan, 16 evin ve çok sayıda iş yerinin yandığı Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı'ndaki yangın ise 3 gündür devam ediyor.