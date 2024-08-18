İzmir'in 3 ilçesi yanıyor: Günün ilk ışıklarıyla müdahale başladı

İZMİR - İzmir'in Karşıyaka, Menderes, Urla ilçelerinde devam eden orman yangınlarına, günün ilk ışıklarıyla havadan müdahale tekrar başladı.

Yerleşim yerlerine sıçrayan, 16 evin ve çok sayıda iş yerinin yandığı Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı'ndaki yangın ise 3 gündür devam ediyor.