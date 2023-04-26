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İzmir'i nisan ayında sağanak vurdu

İzmir'i nisan ayında sağanak vurdu

3. Sayfa Haberleri

İzmir'de akşam saatlerinde aniden bastıran gök gürültülü sağanak yağış cadde ve sokakları adeta göle çevirirken, trafikteki araç sürücüleri ise zor anlar yaşadı.

İzmir'de akşam saatlerinde aniden bastıran gök gürültülü sağanak yağış cadde ve sokakları adeta göle çevirirken, trafikteki araç sürücüleri ise zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar da başlarını mont ve poşetle örterek yağmurdan korunmaya çalıştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı ikazlar sonrası akşam saatlerinde İzmir'de gök gürültülü sağanak yağış etkisini gösterdi. Kentin bazı ilçelerinde caddeleri ve sokakları su bastı, rögarlar taştı. Trafikte bulunan araç sürücüleri ve sağanağa şemsiyesiz yakalanan yaya vatandaşlar ise zor anlar yaşadı. Yağış esnasında çalışmak durumunda olan motokuryelerin de yaşadığı zorluklar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Öte yandan sağanak nedeniyle bazı vatandaşlar mont kullanarak bazıları ise başlarını poşetle öreterek yağıştan korunmaya çalıştı. Ayrıca etkili olan şimşekler ise gökyüzünü aydınlattı. Sağanağın sabah saatlerine dek zaman zaman etkili olacağı öğrenildi. - İZMİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tragger İzmir 3. Sayfa Haberler

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