İzmir haberleri | Selçuk'ta emniyet hırsızlara nefes aldırmadı: 13 tutuklama - Haberler

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İzmir haberleri | Selçuk'ta emniyet hırsızlara nefes aldırmadı: 13 tutuklama

İzmir haberleri | Selçuk'ta emniyet hırsızlara nefes aldırmadı: 13 tutuklama

İzmir 3. sayfa haberi... İzmir'in Selçuk ilçesinde, son bir ay içerisinde gerçekleşen hırsızlık olaylarında yakalanan 13 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İzmir'in Selçuk ilçesinde, son bir ay içerisinde gerçekleşen hırsızlık olaylarında yakalanan 13 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Selçuk ilçesinde, gerçekleşen hırsızlıklar üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli hırsızlık olaylarının faillerini tespit etti. Bisiklet ve motosiklet hırsızlığı, evden hırsızlık gibi şikayetler üzerine ekipler, şüphelilere yönelik operasyon yaptı. Bir ay içerisinde 13 kişi yakalanırken, şüpheliler tutuklanarak cezaevine konuldu. Çalınan malzemelerin bir kısmının da sahiplerine teslim edildiği öğrenildi. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Selçuk İzmir 3. Sayfa Haberler

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