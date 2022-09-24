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Son dakika haberleri | İzmir polisinden kaçak akaryakıt operasyonu

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberlerine göre İzmir polisinden kaçak akaryakıt operasyonu 38 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi İzmir'in Çiğli ve Bornova ilçelerinde, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 38 ton kaçak akaryakıt ele geçirilirken olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir polisinden kaçak akaryakıt operasyonu

38 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

İZMİR - İzmir'in Çiğli ve Bornova ilçelerinde, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 38 ton kaçak akaryakıt ele geçirilirken olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çiğli ve Bornova ilçelerinde kaçak akaryakıt satışı ve dağıtımı yapılan adresleri tespit etti. 1 ikamet ve iş yerine gerçekleştirilen operasyonda, 38 ton karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirilirken olayla ilgili M.C., B.S. ve O.S. adlı 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali İhsan Çiftçi - 3. Sayfa

Çiğli İzmir 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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