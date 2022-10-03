İzmir haberleri: İzmir'de zehir taciri uyuşturucu hap kullanırken yakalandı

İzmir'in Konak ilçesinde bir bina içerisinde uyuşturucu hap kullanan zehir taciri polis baskınıyla yakalandı. Olayda 162 adet sentetik hap ele geçirildi.

Olay, dün gece saatlerinde Yenişehir Mahallesi Hamam Sokağı'ndaki bir binada meydana geldi. İddiaya göre, Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucunda bir bina içerisinde uyuşturucu madde kullanan zehir tacirine baskın yaptı. Bina çevresinde ve içerisinde yapılan araştırmalarda su saati panosu üzerinde 162 adet sentetik hap ele geçirildi. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan gözaltına alınan C.Y., işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. - İZMİR