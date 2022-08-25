İzmir haberleri... İzmir'de yabancı uyruklu şahısların kavgasında 10 gözaltı

İzmir'in Buca ilçesinde yabancı uyruklu inşaat işçileri arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada, polis ekipleri olaya karıştığı belirlenen 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

Olay dün saat 14.30 sıralarında Kuruçeşme Mahallesi 205/19 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatta çalıştıkları öğrenilen yabancı uyruklu iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine yaklaşık 10 kişilik grup sopalarla birbirine girdi. Çevre sakinlerinin bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kavganın ardından bir otomobille kaçmaya çalışan grup, kısa sürede aynı mahallede polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Diğer gruptan da kavgaya karışanları belirleyen ekipler, toplam 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kavga anı kamerada

Öte yandan meydana gelen kavga ve polisin şüphelileri gözaltına aldığı anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Darp neticesinde 1 kişinin hafif yaralandığı öğrenilen olayın görüntülerinde, ellerinde sopalarla birbirlerine giren ve yabancı uyruklu inşaat işçileri olduğu öğrenilen şüpheliler görüntülendi. Görüntülerde ayrıca bir kişinin elinde pompalı tüfek bulunduğu ve karşı gruba doğru doğrulttuğu anlar yer aldı. - İZMİR