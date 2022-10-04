Gümrük Muhafazadan sahte alkol operasyonu

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İzmir'de gerçekleştirilen operasyonda 10 bin şişe alkol ile 800 litre sahte etil alkol yakalandı.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İzmir'de gerçekleştirilen operasyonda 10 bin şişe alkol ile 800 litre sahte etil alkol yakalandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince sahte alkol üreticilerine yönelik araştırma sonucunda kentte bir yerin kaçak eşyaların depolanması amacıyla kullanıldığı bilgisine ulaşıldı.

Belirlenen depoda yapılan aramada, otellerde bulunan mini barlarda kullanılan, tüketime hazır ve şişelenmiş halde 10 bin şişe alkol ile yüzey temizleyicisi görünümü verilmiş 800 litre sahte etil alkol ele geçirildi. Ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 550 bin lira olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Soruşturmaya İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediliyor.