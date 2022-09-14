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İzmir gündem haberi: İzmir'de 4 ayrı kaçakçılık operasyonu: Çok miktarda kaçak ürün ele geçirildi

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İzmir gündem haberi: İzmir'de 4 ayrı kaçakçılık operasyonu: Çok miktarda kaçak ürün ele geçirildi

İzmir haberlerine göre İzmir'in 5 ilçesinde, polis ekiplerince gerçekleştirilen 4 ayrı kaçakçılık operasyonlarında; 4 ton sahte etil alkol ve içki aroması, 12,5 ton kaçak akaryakıt ürünü ile 185 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi.

İzmir'in 5 ilçesinde, polis ekiplerince gerçekleştirilen 4 ayrı kaçakçılık operasyonlarında; 4 ton sahte etil alkol ve içki aroması, 12,5 ton kaçak akaryakıt ürünü ile 185 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi. Operasyon neticesinde 5 şahıs hakkında ise adli işlem yapıldı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 12-13 Eylül tarihlerinde 4 ayrı operasyon gerçekleştirdi. Ekiplerce; Karşıyaka, Çiğli, Bornova, Buca ve Kemalpaşa ilçelerinde 2 ev, 2 depo ve 4 ataçta aramalar gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda; 4 ton sahte etil alkol ve içki aroması, 12,5 ton kaçak akaryakıt ürünü ile 185 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi.

Öte yandan, operasyon neticesinde 5 şüpheli hakkında ise adli işlem yapıldı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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