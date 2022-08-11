Haber : İzmir 3. sayfa haberleri: İzmir'de 12 yaşındaki çocuk maganda tarafından vuruldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir 3. sayfa haberleri: İzmir'de 12 yaşındaki çocuk maganda tarafından vuruldu

 - Güncelleme:

Edinilen İzmir gelişmesine göre İzmir'de 12 yaşındaki çocuk maganda tarafından vuruldu İzmir'in Bornova ilçesinde pompalı tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği 12 yaşındaki bir çocuk, yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İzmir'de 12 yaşındaki çocuk maganda tarafından vuruldu

İZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde pompalı tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği 12 yaşındaki bir çocuk, yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olay ile ilgili şüpheli ya da şüpheliler aranıyor.

Olay saat 17.00 sıralarında Atatürk Mahallesi Türkay Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokakta oyun oynadığı iddia edilen A.Ç.A.'ya (12), kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli ya da şüpheliler tarafından ateşlenen pompalı tüfekten çıkan saçmalar isabet etti. Kolundan yaralandığı öğrenilen küçük çocuğu görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Pompalı tüfekten çıkan saçmalarla yaralanan çocuk, sağlık ekipleri tarafından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Çocuğun hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, şüpheli ya da şüphelileri arama çalışmaları sürüyor.

İhlas Haber Ajansı / Ali İhsan Çiftçi - 3. Sayfa

İzmir 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title