İzmir haberleri | İzmir açıklarında düzensiz göçmen hareketliliği - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir haberleri | İzmir açıklarında düzensiz göçmen hareketliliği

İzmir haberleri | İzmir açıklarında düzensiz göçmen hareketliliği

Edinilen İzmir gelişmesine göre İzmir'in Çeşme, Dikili ve Seferihisar açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 58 düzensiz göçmen yakalanırken, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 88 düzensiz göçmen kurtarıldı.

 - Güncelleme:

İzmir'in Çeşme, Dikili ve Seferihisar açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 58 düzensiz göçmen yakalanırken, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 88 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 29 Temmuz saat 23.50 sıralarında Çeşme ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik mobil radarı tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 58 düzensiz göçmen yakalandı.

Ekipler, 29 Temmuz'da Çeşme'de, 30 Temmuz'da da Dikili ve Seferihisar ilçelerinde can salları ve lastik bot içerisinde düzensiz göçmen bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itildiği tespit edilen düzensiz göçmenler, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

(Ali İhsan Çiftçi - İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Seferihisar Dikili Çeşme İzmir 3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title