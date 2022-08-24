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İzmir haberi: İzmir'de haber alınamayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu

3. Sayfa Haberleri

İzmir haberi: İzmir'de haber alınamayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu

İzmir 3. sayfa haberine göre İzmir'in Tire ilçesinde, 2 gündür kendisinden haber alınamayan yaşlı kadın, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

İzmir'in Tire ilçesinde, 2 gündür kendisinden haber alınamayan yaşlı kadın, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

İddiaya göre, Tire ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi'nde bulunan beş katlı apartmanın 3'ncü katında yalnız yaşayan iki çocuk annesi 78 yaşındaki Kadriye Pek, Pazar günü komşularıyla birlikte bir süre sohbet ettikten sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Dairesinden kötü kokular gelmesi üzerine apartman sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirdi.

İtfaiye merdiveni ile balkondan girdiler

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri ile birlikte sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri de sevk edildi. İtfaiye merdiveni ile yaşlı kadının yaşadığı daireye balkondan giren polis ekipleri yaşlı kadını hareketsiz şekilde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde ise 78 yaşındaki Kadriye Pek'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşlı kadının cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim İtfaiye İzmir 3. Sayfa Haberler

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