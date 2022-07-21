İzmir haberi... İzmir'de aranan 13 hükümlü JASAT'tan kaçamadı Edinilen İzmir haberine göre İzmir'de aranan 13 hükümlü JASAT'tan kaçamadıİZMİR İzmir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 13 hükümlü, jandarma dedektifleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi. İzmir'de aranan 13 hükümlü JASAT'tan kaçamadı İZMİR İzmir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 13 hükümlü, jandarma dedektifleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi. İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı, jandarma dedektifleri olarak da bilinen Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde çalışmalar yürüttü. 10-19 Temmuz tarihleri arasında çalışmalar dahilinde Torbalı, Kınık, Karaburun, Seferihisar, Ödemiş, Beydağ, Kiraz ve Çeşme ilçelerinde belirlenen adreslere baskın düzenlendi. Operasyonlarda çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 13 hükümlü yakalandı. Gözaltına alınan hükümlüler, işlemin ardından cezaevine gönderildi. İhlas Haber Ajansı / Ali İhsan Çiftçi - 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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