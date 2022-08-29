İzmir haberi! İzmir'de aranan 18 hükümlü, JASAT'tan kaçamadı 3. Sayfa Haberleri Edinilen İzmir gelişmesine göre İzmir'de aranan 18 hükümlü, JASAT'tan kaçamadıİZMİR İzmir'de haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan 18 hükümlü, jandarma dedektifleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi. İzmir'de aranan 18 hükümlü, JASAT'tan kaçamadı İZMİR İzmir'de haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan 18 hükümlü, jandarma dedektifleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi. İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı, jandarma dedektifleri olarak da bilinen Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde çalışmalar yürüttü. 16-25 Ağustos tarihleri arasında, Torbalı, Ödemiş, Dikili, Seferihisar, Çiğli, Aliağa, Tire, Beydağ ve Kiraz ilçelerinde belirlenen adreslere baskınlar düzenlendi. Operasyonlarda çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 18 hükümlü yakalandı. Gözaltına alınan hükümlüler, işlemin ardından cezaevine gönderildi. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali İhsan Çiftçi Jandarma İzmir JASAT 3. Sayfa Haberler

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