İzmir haber... İzmir'de 3 araçlı zincirleme kaza: 3 yaralı 3. Sayfa Haberleri İzmir haber: İzmir'in Selçuk ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı. İzmir'in Selçuk ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Selçuk Devlet Hastanesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası yönünden gelen U.C.K.'nin kullandığı 35 ANV 886 plakalı araç, hastane kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen G.Ş. idaresindeki 35 LCE 36 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç yan şeritteki A.Ö.'nün kullandığı 09 AAL 965 plakalı araca sert çarparak durdu. Kullanılamaz hale gelen aracın içinden hafif yaralı olarak çıkarılan Atalay Özdemir ve eşi Ziynet Özdemir Selçuk Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazada yaralanan sürücü U.C.K.'nin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tragger Selçuk İzmir 3. Sayfa Haberler

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