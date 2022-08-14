İzmir haber... İzmir açıklarında korkutan deprem İzmir gelişmesine göre Ege Denizi'nde İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ege Denizi'nde İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi Kuşadası Körfezi'nde bugün saat 06.24'te merkez üssü Menderes açıklarında 5.0 büyüklüğünde Deprem meydana geldi. Menderes'e 1.96 kilometre mesafede gerçekleşen depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü. Kentte büyük ölçüde hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir hasarın meydana gelmediği öğrenildi - İZMİR İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kuşadası Körfezi Ege Denizi Deprem İzmir 3. Sayfa Haberler

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