İzmir haberi: İzmir açıklarında 69 göçmen kurtarıldı, 21 göçmen yakalandı

İzmir'in Dikili ve Karaburun ilçelerinde Yunan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 69 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılırken, Dikili ilçesinden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 19 düzensiz göçmen de yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 4 Ağustos günü saat 02.00 sıralarında Dikili ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salı içerisindeki 21 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı. Aynı gün saat 07.50 sıralarında ise Karaburun ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine ekipler harekete geçti. Yine Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen lastik bot içerisindeki 48 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik ekipleri, 4 Ağustos günü saat 17.55 sıralarında Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun bildirilmesi üzerine çalışma başlattı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak, içerisindeki 19 düzensiz göçmen yakalandı.

Kurtarılan ve yakalanan düzensiz göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

(Ali İhsan Çiftçi - İHA)