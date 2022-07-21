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İzmir haber | Ödemiş'te polis ekipleri suçlulara göz açtırmıyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İzmir haber | Ödemiş'te polis ekipleri suçlulara göz açtırmıyor

İzmir haberleri... İzmir'in Ödemiş ilçesinde polis ekipleri suçlulara göz açtırmıyor.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde polis ekipleri suçlulara göz açtırmıyor. İlçede polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda son 15 günde çeşitli suçlara karışmış 40 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan 40 şüpheliden 22'si ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ödemiş'te polis ekipleri suç ve suçluyla mücadelede çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Bu çerçevede polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda son 15 günde evden hırsızlık, işyerinden hırsızlık ve çeşitli suçlara karışmış 40 şüpheli yakalandı. Çeşitli suçlara karışmış 40 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen A.K., M.S., N.G., M.Y., O.G., H.A., Ş.K., M.S., B.K., B.B., M.Ç. ve O.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ödemiş İzmir 3. Sayfa Haberler

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