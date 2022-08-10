Haber : Araziye ekilen Hint keneviri dron ile tespit edildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Araziye ekilen Hint keneviri dron ile tespit edildi

 - Güncelleme:

Araziye ekilen Hint keneviri dron ile tespit edildi İzmir'in Ödemiş ilçesinde, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda dron ile Hint kenevirleri tespit edildi.

Araziye ekilen Hint keneviri dron ile tespit edildi

İZMİR - İzmir'in Ödemiş ilçesinde, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda dron ile Hint kenevirleri tespit edildi. Düzenlenen operasyonda, 66 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Ödemiş Narkotik Grup Amirliği ekipleri, ilçede suç ve suçluyla mücadelede çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Bu çerçevede polis ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik drone ile yapılan çalışmalar sırasında İ.S., isimli şahsa ait bir arazide Hint keneviri yetiştirildiği tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, araziye operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda, ayrı ayrı noktalarda ekilmiş 66 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Öte yandan, Hint keneviri yetiştirdiği tespit edilen İ.S., isimli şahıs polis ekipleri tarafından yakalanarak emniyete götürüldüğü öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı / Akın Küçükkurt - 3. Sayfa

Ödemiş İzmir 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title