İzmir haber! Jandarma, Tire'de uyuşturucuya geçit vermiyor

İzmir'in Tire ilçesinde, jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 2 zehir tacirinden 1'i yakalandı.

Tire İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ilçede uyuşturucu imalatı ve ticaretiyle amansız mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede, ekiplerin gerçekleştirdiği istihbari çalışmaları sonucu Akçaşehir köyünde M.T., ve A.A., isimli şüphelilerin metamfetamin adıyla bilinen uyuşturucu madde ticareti yaptıkları öğrenildi. İzmir İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, Tire İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve jandarma özel eğitimli arama köpeklerinin de katılımıyla şüphelilerin tespit edilen adreslerine operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, 400 gram metamfetamin, bir miktar kubar esrar, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ve 60 mermi ele geçirildi.

Olayla ilgili şüphelilerden biri yakalanarak gözaltına alınırken, diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. - İZMİR