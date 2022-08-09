İzmir haber: İzmir'deki orman yangını kontrol altına alındı İzmir haberi: İzmir'in Gaziemir ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin çalışmaları sonucu kontrol altına alındı. İzmir'in Gaziemir ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin çalışmaları sonucu kontrol altına alındı. Edinilen bilgiye göre yangın, saat 18.30 sıralarında Gaziemir ilçesi Beyazevler mevkiindeki ormanlık alanda çıktı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 3 helikopter, 2 uçak ve 12 arazözle yangına müdahale etti. Alevler ekiplerin çalışmaları sonucu kontrol altına alınırken, bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor. - İZMİR İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Gaziemir İzmir 3. Sayfa Haberler

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