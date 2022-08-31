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Son dakika haberleri! İzmir'de nefes kesen ruhsatsız silah operasyonu: 2 gözaltı

3. Sayfa Haberleri

Gelen son dakika haberlerine göre İzmir'de nefes kesen ruhsatsız silah operasyonu: 2 gözaltıİZMİR İzmir'in Ödemiş ve Kiraz ilçelerinde gerçekleştirilen silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda 41 adet tabanca ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de nefes kesen ruhsatsız silah operasyonu: 2 gözaltı

İZMİR İzmir'in Ödemiş ve Kiraz ilçelerinde gerçekleştirilen silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda 41 adet tabanca ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon anı ise drone ile görüntülendi.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Kiraz ve Ödemiş ilçelerinde, silah ticaretini önlemeye yönelik yapılan çalışmalarda 2 şahsın silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 2 şahsa ait ev ve işyerlerine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda, çok sayıda ruhsatsız tüfek ve tabanca ele geçirilirken, operasyon anı havadan dron ile görüntülendi. Öte yandan, polis ekiplerince yakalanan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Akın Küçükkurt - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

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