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İzmir haber | İzmir'de kaçak kazı yapan adamın tarlasında 2 bin yıllık mozaik bulundu

3. Sayfa Haberleri

İzmir haber: İzmir'de kaçak kazı yapan adamın tarlasında 2 bin yıllık mozaik bulundu İzmir'in Ödemiş ilçesinde kaçak kazı yapan bir kişinin tarlasında 2 bin yıllık Roma dönemine ait olduğu düşünülen mozaik ele geçirildi.

İzmir'de kaçak kazı yapan adamın tarlasında 2 bin yıllık mozaik bulundu

İZMİR - İzmir'in Ödemiş ilçesinde kaçak kazı yapan bir kişinin tarlasında 2 bin yıllık Roma dönemine ait olduğu düşünülen mozaik ele geçirildi. Olayla ilgili tarla sahibi gözaltına alındı.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, A.B. adlı bir kişinin ilçede bulunan tarlasında tarihi eser sakladığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler, Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla adrese operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda, Milattan Sonra 1'inci yüzyıla ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mozaik ele geçirildi. Olayla ilgili tarla sahibi A.B. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Tarla sahibinin emniyetteki işlemleri sürerken, bulunan mozaik incelenmesi için İzmir Müze Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali İhsan Çiftçi - 3. Sayfa

Hisarcık Ödemiş İzmir 3. Sayfa Güncel Haberler

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