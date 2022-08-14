İzmir haber: İzmir'de bekçiler, şüpheli şahsın üzerinde uyuşturucu hap buldu İzmir gelişmesine göre İzmir'in Konak ilçesinde, mahalle bekçileri durumundan şüphelendikleri şahsın üzerinde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirdi. İzmir'in Konak ilçesinde, mahalle bekçileri durumundan şüphelendikleri şahsın üzerinde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirdi. Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Çarşı ve Mahalle bekçileri, ilçede uyuşturucu ile mücadele çerçevesine yapılan çalışmalarda durumundan şüphelendikleri A.K. ve T.K.'yı durdu. Yapılan üst aramasında 43 adet suç kaydı bulunan A.K.'nin üzerinden 99 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Öte yandan, gözaltına alınan A.K.'nin emniyetteki işlemleri sürdüğü öğrenildi. - İZMİR İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Hisarcık Konak İzmir 3. Sayfa Haberler

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