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İzmir haber... İzmir'de 188 parça tarihi eser ele geçirildi

İzmir haber... İzmir'de 188 parça tarihi eser ele geçirildi

İzmir 3. sayfa haberi: İzmir'in Ödemiş ilçesinde bulunan bir ev ve bahçesinde yapılan aramalarda, Roma, Bizans ve İslami dönemlere ait toplam 188 parça tarihi eser ele geçirildi.

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İzmir'in Ödemiş ilçesinde bulunan bir ev ve bahçesinde yapılan aramalarda, Roma, Bizans ve İslami dönemlere ait toplam 188 parça tarihi eser ele geçirildi.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri, ilçede bulunan bir evde tarihi eser bulundurulduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Harekeye geçen ekipler önceden belirlenen adrese operasyon düzenlerken, ev ve bahçesinde yapılan aramada, Roma, Bizans ve İslami döneme ait 156 sikke, 30 adet tarihi obje, 1 lahit kapağı ve 1 adet üzerinde bitkisel bezemeli tarihi mimari parça ele geçirildi.

Olayla ilgili A.C. ve İ.C. adlı 2 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık Ödemiş İzmir Roma 3. Sayfa Haberler

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