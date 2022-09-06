İzmir haberleri: İzmir açıklarında göçmen hareketliliği: 203 göçmen karaya çıkartıldı 3. Sayfa Haberleri İzmir haberi: İzmir'in Seferihisar, Menderes, Karaburun ve Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 181 düzensiz göçmen kurtarılırken, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 22 düzensiz göçmen yakalandı. İzmir'in Seferihisar, Menderes, Karaburun ve Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 181 düzensiz göçmen kurtarılırken, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 22 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Seferihisar, Menderes, Karaburun ve Çeşme ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin tespiti üzerine bölgeye ekip yönlendirdi. Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itildiği tespit edilen, 6 can salı ve 4 lastik bot içerisindeki toplam 181 düzensiz göçmen kurtarıldı. Seferihisar açıklarında da sahil Güvenlik Komutanlığı botu tarafından bir hareketli lastik bot tespit edildi. Bölgeye giden ekipler, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 22 düzensiz göçmeni yakaladı. Toplam 203 düzensiz göçmen karaya çıkartılırken, sağlık kontrolü ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi. (Ali İhsan Çiftçi /İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Seferihisar Yunanistan Karaburun İzmir 3. Sayfa Güncel Haberler

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