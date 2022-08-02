İzmir haberleri... İzmir açıklarında 194 düzensiz göçmen kurtarıldı, 45 göçmen yakalandı - Haberler

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İzmir haberleri... İzmir açıklarında 194 düzensiz göçmen kurtarıldı, 45 göçmen yakalandı

İzmir haberleri... İzmir açıklarında 194 düzensiz göçmen kurtarıldı, 45 göçmen yakalandı

İzmir gelişmesine göre İzmir'in Çeşme ve Urla ilçelerinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen toplamda 194 düzensiz göçmen kurtarılırken, Karaburun ilçesi açıklarında ise yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 45 göçmen yakalandı.

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İzmir'in Çeşme ve Urla ilçelerinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen toplamda 194 düzensiz göçmen kurtarılırken, Karaburun ilçesi açıklarında ise yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 45 göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 29 Temmuz-2 Ağustos tarihlerinde Urla ve Çeşme ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildikleri tespit edilen lastik botlar ile can salları içerisindeki 188 düzensiz göçmen ile denize atılmaları sonucu Çeşme ilçesi Karaada'ya kendi imkanları ile çıkan 6 göçmen olmak üzere toplamda 194 düzensiz göçmeni kurtardı. 1 Ağustos saat 08.00'de ise Karaburun ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen lastik bot içerisindeki 45 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne

(Mustafa İç/İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yunanistan Çeşme İzmir 3. Sayfa Güncel Haberler

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